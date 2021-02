"La bala me rozó y me cortó la cabeza": dueño de restaurante se enfrentó a tiros con ladrón

Pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá insiste en que los hurtos en la ciudad disminuyeron en un 52% con respecto a enero del año pasado, los ciudadanos dicen vivir agobiados por los casos que a diario se registran en donde los delincuentes roban, atacan y hieren a sus víctimas.

Es el caso de un restaurante, en el centro de la ciudad, donde la tranquilidad se vio interrumpida cuando un delincuente llegó y amenazó a los clientes, a quienes intimidó con un arma de fuego para que le entregaran los objetos personales.

En una rápida reacción, el propietario del establecimiento le dispara en dos oportunidades con un arma traumática. El ladrón también abre fuego y logra impactar al comerciante en la cabeza. El ladrón y su cómplice, que lo esperaba en una motocicleta, huyen del lugar.

El comerciante sufrió, por fortuna, una herida superficial, pues la bala le rozó la cabeza.

“Gracias a Dios estoy bien, fue una herida superficial, simplemente me cortó el cuero cabelludo. Estaba aquí detrás de la caja registradora, veo que ingresa un delincuente, saca un revolver, le apunta a los clientes que están en la primera mesa y dijo pásenme los celulares, hasta ahí yo no reacciono”, relató el afectado a Noticias Caracol.

De acuerdo con su testimonio, el ladrón luego levantó su arma y apuntó a todos los presentes, y exclamó: “quieto todo el mundo”.

“Mi primera reacción fue agarrar un arma traumática que tengo acá lo impacté en dos oportunidades, él en la huida soltó el disparo que me pasa rozando la cabeza, pasa por encima de una señora que estaba acá trabajando, impacta en la tabla de picar y la bala queda incrustada en la pared”, aseguró.

Aunque el comerciante sabe que pudo ser una reacción imprudente, asegura que los delincuentes sí disparan sin mediar palabra.

“Muchas personas me han dicho eso, que vale más la vida, pero también hemos visto que los delincuentes disparan sin mediar palabras. Así tú no opongas resistencia, no garantiza que el delincuente no vaya a atacarte. Ellos si cargan sus armas y son de verdad, no son traumáticas”, manifestó.

Por su parte, el coronel Nelson Quiñones, comandante operativo de la Policía de Bogotá, señaló que vienen adelantando operaciones para desarticular estas organizaciones dedicadas al hurto.