“La bomba lacrimógena chocó en la parte de atrás de la cabeza”: amigo de joven herido en protestas

Jaiver Steven Tovar responsabilizó al Esmad y sostuvo que estaban marchando pacíficamente cuando ocurrieron los hechos.

“En medio de marchas y protestas -totalmente pacíficas- cuando estábamos levantando las manos y diciendo que todo pacífico, los del Esmad empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, así como bombas aturdidoras”, aseguró el joven.

Y sobre la situación de su amigo, identificado como Dylan Cruz, agregó: “la bomba lacrimógena chocó en la parte de atrás de la cabeza, lo pusieron en coma inducido para evitar más daños”.

El adolescente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio.

Según dio a conocer Tovar, su amigo tiene 18 años y se graduó recientemente como bachiller.

Finalmente, Jaiver envió un mensaje a las autoridades.

“Esto es un llamado de atención para las autoridades y el gobierno. No se les olvide quién les dio el poder que ahora tienen, no se les olvide por quiénes es la verdadera lucha, no es contra nosotros”, aseguró.



