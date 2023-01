La condenó a la oscuridad y desde la cárcel la sigue atormentado

Sandra Chapetón perdió el ojo derecho y el 20% de la visión del izquierdo tras ser atacada por su expareja, el año pasado. Dice que teme por ella y su hijo.

"Él, en un posible ataque de celos o por una situación personal con su víctima, la hace bajar de la casa donde se estaba hospedando ese día y, una vez baja, la agrede en varias ocasiones con un arma cortopunzante", comentó Erwin Grijalba, jefe de investigación de la Sijín, sobre el caso ocurrido en agosto de 2017.

Sandra estuvo protegida durante seis meses en una casa refugio, ahora vive con una amiga, quien le ayuda a cuidar de su hijo.

Sin embargo, más de un año después del ataque el miedo se ha vuelto su compañero.

Y es que ella teme que su agresor "nos mande hacer daño a mí y a mi hijo, yo ya no soy una persona normal, entonces ya no lo puedo defender como antes. Me siento desprotegida, pues hasta que no lo condenen".

Su victimario, además, ha encontrado la forma de contactarla desde prisión. La ha llamado, cuenta Sandra, para decirle "que me quiere, que quite la demanda, que quiere salir adelante conmigo y con mi hijo".

El atacante fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, pero aún no ha ido a juicio.

Mientras tanto, Sandra se las ingenia para cumplir con sus quehaceres diarios y busca ayuda con el fin de conseguir una prótesis ocular.

"Me da dolor y rabia porque ya no me va a devolver lo que me quitó y voy a quedar totalmente ciega", afirma.

Agrega que hasta ahora ha empezado a hacer "lo que sabía antes, cocinar, lavar (…) las cosas cotidianas ya no las puedo hacer con la misma rapidez, mucho menos pues mi trabajo que era el que me daba el sustento para mí y mi hijo".

En lo que va de año, solo en Bogotá, se han emitido 12.000 medidas de protección a mujeres y Medicina Legal lleva el registro de 32.157 ataques cometidos por sus parejas sentimentales.

