“La desgracia de Colombia ha sido tratar de solucionar violencia con violencia”: Claudia López

En medio de los actos vandálicos que han sacudido a Bogotá, tras la muerte de Javier Ordóñez luego de una brutal agresión policial, la alcaldesa Claudia López rechazó los ataques y pidió que se exijan soluciones por las vías del diálogo.

“Todos estamos dolidos, cualquier ser humano que vea las imágenes que vimos de Javier está dolido -a menos que sea indolente o cómplice-, todos estamos dolidos y por supuesto todos estamos indignados, pero la historia de la desgracia de Colombia ha sido tratar de solucionar violencia con violencia. Lo que tenemos que hacer en este momento es aferrarnos a la Constitución y a la movilización pacífica”, afirmó López.

En una reunión de urgencia por la muerte del abogado Javier Ordóñez, a la que asistieron José Miguel Vivanco -director de la Human Rights Watch-, representantes de la ONU, de la Policía y del Ministerio Público, la mandataria propuso una reforma a la Policía Nacional.

“Una reforma estructural sobre el reclutamiento, la capacitación, la investigación de casos de abuso policial al interior de la Policía. Es evidente que aquí no hay ni casos aislados, ni un problema menor, hay un problema estructural”, aseveró.

Incluso fue más allá y señaló que los casos de abuso policial escampan bajo el fuero militar: “Se estudie que la Policía no tenga fuero penal militar, creemos que no se justifica que un país en el que se terminó el conflicto armado -a menos que el gobierno nacional considere que estamos en conflicto armado o guerra- no se justifica que la Policía, que es un organismo civil de convivencia y seguridad ciudadana, tenga fuero penal militar”.

López pidió que se revisen los protocolos de utilización de armas de baja y alta letalidad. También dijo que es inconcebible que, mientras el Distrito tiene documentadas 137 denuncias de abuso policial en lo que va de este año, la Policía tan sólo tenga 38.