La entrevista de Yhonier Leal en la que había hablado de un posible suicidio de su hermano y su mamá

Noticias Caracol logró una entrevista con el confeso asesino, Yhonier Leal , el 8 de diciembre de 2021. En ese diálogo con el periodista Pablo Arango, negó su responsabilidad en el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, y habló de un posible suicidio.

En ese entonces, Yhonier Leal narró cómo fue que supuestamente hallaron los cuerpos de su mamá y su hermano en compañía del conductor Jair.

"Él entra al cuarto primero y sale aterrorizado: ‘Yhonier, pasó algo horrible, entra’. Entro yo y me aterrorizo también. Entonces, en ese momento no sabíamos si habían entrado o les habían hecho algo, cuando ya vemos una carta al fondo, que no pudimos leer en ese momento, porque estábamos totalmente en shock, cuando entramos y miramos, no sabíamos si les habían hecho algo o si se habían hecho algo, porque, cuando vimos la carta, juepucha, ¿qué pasó aquí?”, dijo.

Yhonier Leal contó que inmediatamente llamaron a las autoridades.

“Luego llega el CTI, el CTI, pues, obviamente nos hace la primera entrevista, a Jair y a mí, que fuimos las primeras personas en llegar. Y ese cuadro es imposible de olvidar, es muy, muy duro, y, teniendo en cuenta que recién estaba pasando, al otro día nos llama la Fiscalía a hacernos entrevista sin nosotros haber pasado un poquito de dolor", afirmó.

NC: ¿Usted cree que fue un

homicidio" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0"> homicidio

?

“No lo creo, son hipótesis, y estamos esperando el reporte de Medicina Legal, pero, si uno dice, si uno se deja llevar por el corazón, uno jamás pensaría que un familiar se quitara la vida o atentara contra la vida de su ser más querido”.

NC: ¿De dónde sale esa versión o esas supuestas hipótesis de que usted estaría implicado?

Esa versión solamente sale de que las personas… obviamente, todos tienen ese raciocinio de ser jueces, de señalar o no señalar, de decir si fue o no fue.

NC: ¿Yhonier, usted se arrepiente de algo que haya pasado ese día o algo que haya dejado de hacer con su familia?

Dios mío, no sé, si algo pasó después de que yo salí, de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí y haberlos defendido si algo pudo haber pasado. Y la balanza que pese hacia donde me lleguen a culpar a mí, pesa muy poco.

