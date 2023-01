La estrategia de la comunidad de un barrio en Bogotá para combatir consumo de drogas en los parques

Vecinos del sector aseguran que están cansados de que los niños no puedan jugar tranquilos.

Uno de los parques del barrio Bonanza, en el noroccidente de Bogotá, es utilizado por los habitantes del sector para hacer ejercicio y compartir en familia.

Además, a su alrededor se encuentra un jardín donde estudian un poco más de 50 niños. Sin embargo, durante muchos años ha sido el lugar predilecto para que jóvenes se reúnan a consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas frente a los menores.

Como lo cuenta don Gregorio Rodríguez, uno de los residentes del sector, asegura que en algunos casos los niños de esta zona han tenido que evidenciar este tipo de actos mientras juegan.

"Ellos los ven, ellos están jugando fútbol y entreteniéndose con los animalitos, porque como ahí sacan tantos perritos al parque para que se asoleen, ellos ya entienden y ya saben”, dice Gregorio Rodríguez, habitante de Bogotá.

Otros habitantes del barrio, como la señora Flor Ángela Nova, se han atrevido a enfrentarlos y pedirles que no consuman en el lugar.

“La respuesta de ellos fue: 'pues si no le gusta, pues váyase'", dice y agrega "es mejor evitar problemas con ellos”.

Ante esta situación, los vecinos decidieron conformar un frente de seguridad.

“Yo en el momento hago sonar las alarmas del barrio, me uno con más vecinos y los acerco al CAI, que lo tenemos a tres cuadras. Y si no me sale nadie, me voy hasta el CAI y me traigo a la Policía”, afirma Luis Alejandro Mojica, líder del barrio Bonanza.

Para el toxicólogo Andrés Riaño, quienes consumen padecen una enfermedad: “Lo que ocurre acá es que tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo se está viendo, ya no tiene que verse de una manera punitiva, jurídica y castigadora, sino tiene que abordarse como una problemática en salud pública”, añade.

Además, el experto asegura que si no se toma medidas sobre el tema, el consumo se podría convertir inclusive en una pandemia: “Si aumenta el consumo en un determinado grupo de personas, hay que tener en cuenta que si hay alteraciones en la salud, eso va a repercutir en costos y cargos al sistema de salud”, puntualiza.

Según el centro de estudios en seguridad y paz, en algunos países han funcionado medidas dirigidas a combatir el consumo en las calles.

“Hemos encontrado que en países como Uruguay, permiten y legalizan las drogas blandas, pero su consumo no es en espacio públicos, sino en espacios privados y que no haya menores de edad cerca, entonces en Colombia entramos en este momento en una contradicción”, manifiesta Néstor Rosanía, director del centro de estudios en seguridad y paz.

Corte Constitucional explica alcances del fallo sobre uso de alcohol y drogas en espacios públicos En Colombia, para el sociólogo Carlos Charry, este tipo de comportamientos están dentro de lo normal, siempre y cuando no sobrepase los derechos de los demás y deben ser controlados por la misma sociedad .

“Las comunidades, los barrios las juntas de acción comunal, los conjuntos residenciales, generen códigos de convivencia que, sin alterar el desarrollo de la personalidad, permitan de alguna manera que las personas entiendan y existan unos mínimos, eso es lo que llamamos acciones de control social ", señala Charry, profesor de la Universidad del Rosario.

Además, cree que lo más importante es el dialogo y la crianza de los menores desde las casas: "Hay que indicarle a los niños que el consumo excesivo de estas sustancias pueden no solamente afectar tu salud, sino la proyección que tu das a los demás, eso puedo llegar a afectar de una manera flexible la manera de cómo eres visto por los otros”, añade.

Por ahora, el parque del barrio Bonanza permanece cerrado a ciertas horas y bajo control de los residentes del sector.