La insólita manera como robaron a dos menores en Unicentro

Un delincuente se les acercó, en plena plazoleta de Banderas, y les hizo creer que estaban rodeados de criminales. Les hurtó costosos celulares y relojes.

Según la denuncia de la madre de una de las víctimas, los jóvenes fueron abordados por un desconocido en Unicentro durante la tarde de este jueves.

“Como a tratar de entrarles en confianza, saludarlos: ‘¿cómo están, por dónde es la salida? Entonces ellos lo evadían: ‘no, no sabemos’, y el tipo les decía: ‘¿me tienen miedo? Si yo fuera ladrón, yo no tendría este reloj ni este celular’”, relató la mamá.

De acuerdo con la mujer, los jóvenes al parecer fueron intimidados por el sujeto.

“Les dijo: ‘no se muevan, tengo mucha gente alrededor. Son más de 15 personas, yo tengo amigos aquí. Si quieren, preguntémosle al celador’", agregó la señora.

Luego de cometido el delito, la Policía dispuso un grupo de la Sijín para la investigación. Además, a través de los videos del centro comercial, se empezaron a recopilar pruebas para identificar los delincuentes.

En un comunicado, Unicentro sostuvo que es la primera vez que ocurre un hecho como este.

“No dio lugar un atraco, fue un hurto con modalidad de engaño. El centro comercial y la Policía recomendaron a la comunidad concientizar a los jóvenes de no entablar conversaciones con extraños”, precisó.