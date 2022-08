La "justificación" que dio conductor acusado de echarle el carro encima a ciclista en Bogotá

El pasado jueves 25 de agosto, hacia las cinco de la tarde, en la calle 104 con carrera 15 del norte de Bogotá, el biciusuario Rafael Navarro por poco fue arrollado por el conductor de un vehículo que supuestamente lo había cerrado minutos antes por hacerle un reclamo. El acto de intolerancia fue grabado por varios testigos.

La comunidad que presenció la infracción del conductor lo rodeó para evitar que escapara. "Me puse en frente del carro para que no se volaran porque los tipos iban borrachos, para cogerlos, y que les inmovilizaran el carro”, contó Rafael.

Agregó que los uniformados que llegaron al sitio lo que hicieron fue llamar "a la misma Policía de Tránsito y la Policía de Tránsito no llegó en dos horas y media o no quiso llegar". Además, denunció que no le practicaron prueba de alcoholemia al conductor.

Fue entonces que el hombre arrancó y por poco atropella al ciclista. "Gracias a Dios yo alcancé como a girar y no me pasó por encima, pero yo pensé que el tipo me iba a matar", relató.

Fue por eso que decidió denunciar al conductor "por intento de homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno".

Sin embargo, otra es la versión de la persona que manejaba el vehículo en Bogotá, Christian Chalarca. Afirmó que no cerró al ciclista y explicó por qué se dio a la fuga: “Porque empezaron a golpearme los transeúntes, le pegaron al capó al carro, y yo venía con 15 millones de pesos en efectivo y traía una mercancía que tenía un valor de 10 millones”.

Además, reconoció su error y ofreció “mil disculpas a todos los ciclistas porque yo también monto bicicleta”.

El video que circuló en redes sociales, así como la denuncia del ciclista en Bogotá, están siendo analizados por la Fiscalía, quien determinará las responsabilidades de las partes involucradas.