‘La niña se cayó de un carro’: habla mujer que cuidó a pequeña de 3 años maltratada en Bogotá

Dice que la mamá se la dejó y ella se la entregó a una pareja. Esta, supuestamente, le contó del accidente y que la menor se había quemado con chocolate.

La mujer, que pide no revelar su identidad, habla desde la vivienda en la que convivió con la niña de 3 años, en la zona de tolerancia de Bogotá. Explica cómo la madre de la chiquita se la encargó y nunca regresó, y narra la forma inaudita en que pasó a vivir con otra familia desde febrero.

“Dio la casualidad de que, como un acuerdo, viene (una pareja) y dice: ‘ay, tan linda la niña, me la va a dejar llevar unos diítas para que se divierta un rato, para que cambie de ambiente’. Yo (dije): bueno, listo, sí… porque, la verdad, la niña siempre permanecía conmigo”, afirma en entrevista exclusiva con Noticias Caracol.

Según la señora, los golpes que presenta la niña se produjeron cuando cayó de un vehículo en movimiento. O, al menos, eso dice que le dijeron.

“El joven vino y me dijo que la niña se le había aporreado del carro, que el niño de ellos se les enfermó. Entonces, él afanado para salir a llevar su niño al hospital, salió con su esposa y los niños todos, incluyendo la niña afectada. La niña abrió la puerta del carro andando y se salió”, sostiene.

Así mismo, revela que habló con la pareja involucrada y que esta le explicó la razón por la cual, aparentemente, abandonó a la criatura en el Hospital de El Guavio.

“Me llamaron angustiados el domingo por la noche y entonces les dije: llévenla, llévenla, auxílienla, urgente. Lo más importante es darle vida a la niña, o sea, que no se vaya a morir en sus brazos. Ellos cogieron un taxi, la llevaron al hospital y el chico, de pronto de nervios, de susto, pues la niña no tiene papeles, no tiene nada, ellos me llamaron fue a mí para que yo fuera a ver qué pasaba con la niña”, añade.

La señora dio otra “explicación” sobre el por qué la pequeña tenía quemaduras en el cuerpo.

“Me cuenta la familia que le sirvieron el desayunito y los niños se ponen a jugar y ella, como es tan hiperactiva, se echó el chocolatico por encima y se quemó la barriguita”, dice.

La mujer, que afirma estar siendo amenazada y tener listo su trasteo para abandonar la vivienda, ya entregó su versión al CTI de la Fiscalía y las autoridades están corroborando sus testimonios.

