La novia lo delató: así cayó líder de banda que robó en casa de cambio de Bogotá

Como si fuera poco, les ofreció dinero y otros bienes a las víctimas para que no denunciaran. Se trata del caso en el que patrullera los enfrentó a tiros.

El 23 de marzo de 2018 un millonario robo ocurrió en la carrera séptima con calle 26. Varios sujetos ingresaron armados y se llevaron alrededor de 200 millones de pesos tras amarrar y golpear a sus víctimas.

Carlos Isaza, propietario del local, recordó cómo fueron esos momentos de angustia: “Cuando le abro la puerta, yo no sé si estaban escondidos en la parte de afuera, entraron dos personas, me puso el revólver en la cabeza (...) Me dio nervios cuando vi el arma, le cogí la mano y entonces el otro me dio un “guarapazo” y me dejó casi noqueado. Me tiraron al piso, me amarraron, me pusieron sunchos, me pusieron cinta ancha en toda la cara y el cuerpo”.

La misma suerte corrieron su suegra y su nieta. Carlos Isaza hijo también narró lo sucedido: “Como es costumbre, mi esposa fue y recogió a la niña del colegio y llegó a la oficina. Estos sujetos amarran a mi esposa, amarran a mi hija; no les importó que fuera una niña de 6 años casi golpeándola y empujándola”.

Cámaras de seguridad registraron la balacera que se desató cuando los bandidos emprendían la huida. Allí una valiente policía se enfrentó a tiros con los delincuentes. Se trata de Ingrid Jaramillo, quien resultó herida en una mano y tuvo una incapacidad de cinco meses por las heridas, de las que aún no se recupera totalmente.

Tras el hecho, empezó el operativo para dar con el paradero de los responsables: “Cuando llegan los investigadores de la Policía Nacional ven que hay un teléfono y una cédula de donde sacan información para identificar esta banda que es muy conocida en Pitalito (Huila) como Los Cangrejos y pudieron ubicar a la mujer”. Carlos Isaza, hijo, se refiere a la mujer que fue cómplice de la banda y que entró con la excusa de cambiar unos dólares.

La sospechosa fue capturada y enviada a la cárcel. Allí, de visita, llegó José Javier Carrillo Vera, su pareja sentimental y presunto líder de la banda a cargo del millonario hurto. Ella lo delató y allí mismo lo capturaron.

Según Isaza, este hombre les prometió dádivas para que las víctimas frenaran el proceso: “Nos ofreció unos predios y que si no poníamos denuncia contra él, pues que él nos pagaba toda la plata inmediatamente. Nosotros dijimos que no, que él tenía que responder a la ley”.