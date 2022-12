La obra está perfecta: directora del IDU defiende el deprimido de la 94

Asegura que contratista no ha entregado la infraestructura eléctrica de la obra a Codensa y que inundación del domingo fue producto de un error humano.

Janeth Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano, explicó que el drenaje se está realizando de forma manual mientras la empresa de energía asume la operación automática.

¿Cómo se justifica el error de la persona que estaba a cargo?

“Yo no lo entiendo. Hicimos las pruebas mil veces. Cincuenta ingenieros, tanto del contratista como del IDU, hicimos prueba en caso de una lluvia extrema de cómo se operaba y salió perfecto”, dijo.

Y añadió: “la estación de bombeo como tal es una estación que está en una placa de concreto de cuatro pisos. Opera, digamos, automáticamente. ¿Qué pasa aquí? Como se están haciendo las entregas a las empresas de servicio público, tanto de acueducto como de energía, estaba operando manualmente. Esto quiere decir que, una vez Codensa reciba, eso no tiene por qué funcionar manualmente”.

“Obvio que vamos a escuchar al contratista, escuchar a la persona. Entendemos los motivos personales, que también parecen ser muy delicados, pero no hay razón para que él no haya activado el protocolo y no se haya informado al IDU oportunamente o, por qué no, al contratista que tenía la responsabilidad en este momento de determinar, digamos, de entregar las obras como tal”, sostuvo Mantilla.

¿Realmente estaba lista la obra?

La directora del IDU responde: “la obra está perfecta. Nosotros hicimos un cronograma minucioso de día por día. Probamos técnicamente cincuenta ingenieros del contratista, interventoría y el IDU. Probamos más de diez veces las estaciones y todo salió perfecto”.

En diálogo con Noticias Caracol, recalcó: “como estamos haciendo entrega a las empresas de servicios públicos de sus competencias, en el caso de acueducto, lo que es la estación como tal; en el caso de Codensa lo que es la parte eléctrica de la estación. Mientras se hacía la entrega, mientras se recibe y se hace un inventario por parte de Codensa, lo estábamos operando manualmente”.

Según Mantilla, “el mes pasado fue un mes de lluvias, muchas lluvias, y operó perfecto, sin ningún problema porque teníamos los protocolos activados. Él (el operador) tenía que conectar. Al señor le pasó algo en su familia, salió corriendo, se asustó y no avisó a tiempo. Cuando ya nos dimos cuenta que esto sucedió se activaron los protocolos e inmediatamente, en quince minutos, estuvo el desagüe”.

Reconoció que “no debió pasar. Estábamos preparados para eso. Lo habíamos preparado y sucedió. Pero no contábamos con eso y en los protocolos había varias personas que, en caso de que algo ocurra, el segundo al mando tiene que venir automáticamente y así sucesivamente hasta la persona número diez”.

Y prosiguió: “esto no quiere decir que se entregó la obra anticipadamente. No me dejo presionar de nadie. Aquí hicimos un trabajo de responsabilidad. Llevamos año y medio trabajando. Este contrato no podía demorarse un año más.

Anunció la funcionaria que habrá sanciones e investigaciones para determinar responsabilidades.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, volvió a defender la obra de la 94:



