La pesadilla de joven acosada por hombre del que ni siquiera es amiga: “Me amenaza de muerte”

Lina Rezk es el nombre de esta joven acosada en Bogotá. Está desesperada porque un vigilante, del que ni siquiera era amiga, se obsesionó con ella y empezó a enviarle mensajes amenazantes, incluso a su familia. La situación la llevó a encerrarse en su apartamento hace varios meses, pese a que pidió ayuda de las autoridades.



Según la víctima, “nuestra relación era netamente cordial, únicamente el saludo y el hasta luego, teníamos una comunicación por WhatsApp para temas netamente laborales; sin embargo, de un tiempo para acá empezó a utilizar esta herramienta para hablarme de otros temas”.

Fue por ello que la joven acosada se contactó con “la empresa de seguridad (que) toma la decisión de despedirlo, a nosotros nos expiden una carta donde nos explican que la razón del despido es justamente la situación que se estaba presentando conmigo”.

En la misiva se detalla que se prescindió de los servicios del vigilante por “conductas inadecuadas dentro de la ejecución de sus labores”.

Pese a las acciones adelantadas, el hombre siguió tras ella y “a varias personas intentó sobornarlas, ofrecerles dinero por información mía, nosotros lo que hacíamos era bloquear estos perfiles”, detalló la joven acosada.

Pero el vigilante “empezó con las amenazas de muerte, entonces me amenaza de muerte a mí, a mi pareja la amenaza que si no me deja entonces lo va a matar, a mí me dice que yo soy solamente de él, que si no estoy con él no voy a estar con nadie más, que él prefiere verme muerta a verme feliz”.

En uno de los mensajes que le ha enviado se lee:

En mi vida voy a permitir que usted sea feliz con alguien distinto a mí, es más conveniente que lo dejes (a su pareja) y te vengas conmigo y no hay discusión. Y grábese esto: ‘Por ti voy a luchar contra quien sea, si es necesario enfrentarme a todos por ti lo voy hacer'

La joven acosada, una ingeniera biomédica, tiene una medida de protección que siente no le garantiza su seguridad, un proceso en la Fiscalía General de la Nación que no avanza y también ha recurrido a la línea púrpura.

Allí “hace más o menos dos semanas me dijeron que me iban a contactar al siguiente día y me quedé esperando la llamada porque no me llamaron; hace más de un año que yo ya los había contactado, me brindaron una cita de asesoría psicológica donde me dieron unas recomendaciones, pero algo muy básico”, afirmó Lina Rezk, que permanece encerrada en su casa haciendo teletrabajo.

La hermana del vigilante también manifestó su preocupación por lo que pasa. “En el mes de agosto, después de que nosotros nos enteramos meses luego de lo que él estaba haciendo, le dijimos que parara, que la dejara tranquila. Le culminaron el trabajo y nosotros en la desesperación de que él hiciera algo le dijimos que se fuera para Venezuela”, relató. Y pese a su petición, la familiar del sujeto señaló que desconoce “específicamente dónde está”.

Por su parte, la joven acosada dijo que la hermana del vigilante “me comentó que esta situación ya había sucedido antes y si me está sucediendo a mí, probablemente vaya a suceder en el futuro”.

“Ella trata de hablar con él, de hacerlo entrar en razón, pero él la verdad no tiene la intención de parar con el tema”, añadió Lina Rezk, ingeniera de 25 años que solo quiere retomar su vida, dejar de sentir ataques de pánico y gozar de paz y libertad.