La pesadilla que vivió una joven víctima de paseo millonario: “Empiezan a golpearme, a darme puños”

El pasado 31 de agosto, Laura Sofía Rincón, de 21 años, salió de un establecimiento comercial tras compartir un rato con sus amigos en la zona T, en el norte de Bogotá. Al no conseguir transporte por aplicación decidió subir a un taxi que consiguió en la calle, sin imaginar que sería víctima de un paseo millonario.

“Cuando llegamos a mi casa ya yo me iba a bajar, me dijo ‘son 7.000 pesos’, voy a mirar mi billetera y se suben estos dos hombres. Me agarran muy duro y me empiezan a decir un montón de groserías. Suben por toda la zona G y empiezan a golpearme, a darme puños”, narró.

Según ella, la dejaron en una zona alta de Bogotá, en un punto que, afirma, “no es nada agradable ni seguro, y a raíz del suceso me tuve que mudar de casa”.

Después de varios días aún se recupera de sus lesiones.

Laura señala que contó su historia de paseo millonario porque busca “prevenir; yo soy estudiante, soy mujer, vivo sola, y yo digo cuántas mujeres no han pasado por esto y les da miedo”.