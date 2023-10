La pulla de Claudia López antes de elecciones: “Bogotanos deciden con su voto qué pasa con el metro"

Falta poco para que se conozca quién será el relevo de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá. Este viernes, en Noticias Caracol, la mandataria defendió nuevamente el metro y recalcó que este proyecto "no tiene reversa”. Recordó que en las últimas horas, incluso, se dio apertura oficial a la licitación para la segunda línea.



El metro de Bogotá “ya está en su primera línea, empieza en Bosa y Kennedy, tiene 16 estaciones, 4.200 personas trabajando, tiene el 25% de avance. Ayer cumplimos tal vez la que fue mi mayor promesa de campaña en el 2019, y es que yo dije que lo que tenemos que hacer con el metro es sacar adelante la primera línea y extender el metro, hacer la segunda línea a Suba y Engativá. Hoy puedo decir que cumplimos”.

Tras explicar el trazado que tendrá este megaproyecto de movilidad, que por décadas han esperado los bogotanos, lanzó pullas relacionadas con la elección del próximo mandatario de los capitalinos.

“Los bogotanos deciden qué pasa con su metro, porque es que el metro no es de Claudia ni es de Petro, el metro es de los bogotanos, se está haciendo con sus impuestos (…) son ustedes los bogotanos con su voto, el 29 de octubre, los que deciden. Invito a la gente a usar su voto libre”, expresó la alcaldesa.

El 18 de octubre el presidente Petro dijo que “alguien le tiene mucha envidia a los metros subterráneos”. Sobre este tema, Claudia López señaló que el metro no es “una idea ni es un proyecto ni es un capricho, el metro es un contrato en ejecución. Si se para ese contrato, que es lo que el presidente quiere, la primera línea ya no empezaría a rodar en 2028, sino que se atrasaría por lo menos 8 años más, los bogotanos tendrían que pagar $12 billones más”.

Publicidad

También expresó que “al presidente no le preocupa que sea elevado en el sur, lo que le preocupa es que sea elevado en el centro porque pasa por el centro histórico. No digo que no sea una discusión digamos urbanísticamente válida, pero tiene implicaciones”.

Avanzando en el tema del desarrollo de la segunda línea del metro, la mandataria indicó que esa fase “se contrata en 2024, empieza la obra en el 2025 y en el 2032 la vamos a estrenar. Son obras complejas de un enorme beneficio bellísimas, pero que se demoran 8 años cada una en construirse”.

Dejar andando estos proyectos le costó “sangre, sudor y lágrimas”, según López, e indicó que “no es fácil tener una discusión con el presidente, yo hubiera preferido no tenerla, que el metro fuera algo que nos uniera y que nos convocara, pero tenía que decidir si dejaba chantajear a la ciudad y parar el metro”.