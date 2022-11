"La tierra arrastró el carro y lo volteó": las historias detrás de la tragedia en La Calera

El cierre de la vía Bogotá - La Calera por cuenta de los deslizamientos, provocados por las fuertes lluvias, se extenderá hasta tanto no sea seguro transitar por esa zona.



“El reporte que tenemos del PMU hasta el momento es que la vía a La Calera seguirá cerrada. No tenemos informe de cuándo se podría abrir porque todavía tenemos muchos árboles por talar, por trasladar y material por remover. Entonces, hasta este PMU tenemos informe de que la vía la Calera, muy seguramente mañana, por lo menos, seguirá cerrada”, declaró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Y es que las fuertes lluvias han impactado como nunca antes desde la tarde de este sábado, 12 de noviembre, en el corregimiento de San Luis. Las precipitaciones, por más de 6 horas, generaron el desbordamiento de quebradas y la fuerza del agua cobró la vida de Ángela Peñarete, de 29 años de edad, quien iba en una motocicleta.

Luego, la montaña se vino abajo en varios puntos y, en la vía del Camino del Meta, se llevó por delante un vehículo con sus dos ocupantes: Alejandro Rodríguez, quien falleció, y Javier Velilla, que aún se encuentra desaparecido. David Serrano grabó los momentos previos al deslizamiento y se salvó por escasos segundos.

“Él se sube, yo me voy a subir y es cuando pasa la avalancha. Todo fue tan rápido. Yo en el momento que pasó eso yo le grité a mi compañera que diera a reversa, pero eso fue muy rápido. Me cayeron muchos obstáculos al frente, hasta cables, pensé que me iba a electrocutar”, declaró David Serrano.



En el kilómetro 6, otro alud de tierra aplastó los vehículos que pasaban contra las viviendas. Doña Marcela iba en uno de esos carros.

“Me imagino que la misma tierra que sostenía el árbol arrasó y nos levantó el carro y lo volteó. (Pensamos) Dios mío, aquí nos morimos y en ese momento empezamos a sentir a toda la comunidad y toda la gente que estaba tratando de mover las ramas y la tierra”, expresó la sobreviviente Marcela Arizabaleta.

En medio del lodo y la lluvia, los mismos habitantes del sector de San Luis, con palas, trabajaron para remover los escombros. El deslizamiento también debilitó la estructura de la casa de doña Maribel, que junto a sus vecinos tuvo que demolerla.

“Al colapsar la quebrada, se llevó todo por debajo de la casa y la casa quedó en el aire y eso fue lo que quedó en mi casa”, declaró la habitante de La Calera Maribel Rodríguez.

La solidaridad de los vecinos y el trabajo intenso de los equipos de socorro buscan mitigar el impacto de las lluvias en esta zona de Bogotá.