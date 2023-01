La tragedia de Mateo: iba a festejar el Día del Padre y terminó en la UCI de un hospital

Salió en bicicleta a cambiar unos tenis que le había regalado a su papá, pues no le quedaron, y no regresó a casa. Creen que fue víctima de ladrones.

Mateo Giraldo, de 19 años, apareció tres días después cuando una enfermera llamó a su familia para contarle que el joven estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Kennedy y que tenía varias fracturas en la cabeza.

“Está muy grave, está dormido. No habla, no ve… le rompieron el cráneo con algo contundente”, dice su padre, Fredy Giraldo.

Matero había salido de su casa, en el barrio la Coruña, sur de Bogotá. Sus parientes están convencidos de que lo atacaron delincuentes que querían robarle la bicicleta.

La Policía Metropolitana, que no ha dado una versión oficial, maneja la hipótesis de un robo porque las pertenencias de la víctima no aparecieron.