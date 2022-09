La tragedia de Valeri Sofía, niña que se habría suicidado por el bullying: ¿qué dice el colegio?

Valeri Sofía tenía 12 años, era una buena estudiante y así se vio reflejado en su último boletín escolar entregado este jueves 1 de septiembre. No perdió ninguna materia, pero desafortunadamente no pudo saberlo porque se suicidio presuntamente por ser víctima de bullying.

Su familia asegura que fue en tres oportunidades al Colegio Distrital Unión Europea sede A, en Bogotá, donde cursaba grado sexto, para denunciar el matoneo.

“En la primera fue la mamá, no pusieron atención; en la segunda el papá, tampoco pusieron atención; en la tercera fue otra vez el papá y tampoco hicieron nada, y ayer en una reunión dijeron ‘no conocemos el caso de la niña’”, afirmó Nini Johanna Forero, tía de Valeri Sofía.

Su abuela Rubiela Briñez también hizo graves señalamientos contra los docentes por el bullying que sufría la niña.

“Ella me contó la primera vez a mí, me dijo ‘mire que un niño me tiene de juego’, un día le había untado algo en el cabello, no sé qué fue, ella les dijo a las profesoras, las profesoras no le ponían cuidado y ella venía como estresada”.

Es por eso que Cediel Aguja, papá de Valeri Sofía, pidió ayuda “para que el caso de mi hija no quede impune, que las autoridades hagan justicia, ya que la institución educativa no nos brindó el apoyo a tiempo, ya que hizo el respectivo denuncio en el colegio en tres ocasiones en las cuales no hizo nada”.

La tía de la niña que se quitó la vida presuntamente por bullying dijo que la pequeña ya le había dicho “al papá que no quería volver a estudiar, que ella no quería estudiar más, y el papá le dijo ‘yo quiero que usted estudie y salga adelante, Valeri’”.

La menor será sepultada en la tierra de sus padres, en Coyaima, Tolima.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: