La versión sobre extraña muerte de Ana María Castro que Paul Naranjo le dio a Séptimo Día

Paul Naranjo es otra de las personas que estarían implicadas en el asesinato de Ana María Castro , ocurrido el 5 de marzo de 2020. Las autoridades buscan al hombre, quien, antes de que fuera emitida una orden de captura en su contra, había hablado sobre el hecho con Séptimo Día .

El pasado domingo, el programa de Caracol TV reveló detalles de la investigación y dio a conocer la versión de Paul sobre lo sucedido esa noche en la que Ana María habría sido lanzada desde un vehículo en movimiento en la calle 80, noroccidente de Bogotá.

“Yo llegué y le dije a Julián: ‘Julián, Ana María yo creo que está tomada, dígale que la llevamos a la casa. Él se bajó del carro y fue y le dijo a ella que la íbamos a acercar; ella se vino con Mateo, entonces ella se subió al carro y cuando Mateo se iba a subir yo le dije: ‘a él no lo llevo porque a él no lo conozco’. Y ella me dijo: ‘sin él, yo no me voy’”.

Ver video desde el minuto 18:

Se conoció que la joven había salido de su casa sobre las cuatro de la tarde y, siendo las nueve de la noche, su madre ,Nidia Romero, le había escrito por WhatsApp varias veces preguntándole dónde estaba.

Lo único que volvió a conocer de ella fue un mensaje en la mañana de que su hija estaba en el hospital, donde murió horas después.

"Que la extraño mucho y que hubiera dado mi vida por evitarle esa muerte, que se quedaron tantas cosas pendientes, sueños de ella y que eran los míos también”, dijo Nidia.

En la mañana de este martes se reanudará la audiencia en contra de Julián Ortegón, de 29 años y detenido el pasado fin de semana por el crimen de Ana María , donde la Fiscalía, que le imputó el delito de feminicidio agravado, solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.