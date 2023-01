La vida se abre paso en medio de la pandemia: una joven dio a luz a trillizos en Bogotá

"No me pongo a ver la parte económica, sino la parte emocional”, dice la orgullosa mamá. Otra mujer, también en la capital, tuvo cuatrillizos.

Wilmar, Luciana e Isabela llegaron a un mundo golpeado por la pandemia del coronavirus. Por supuesto que la angustia es evidente en sus padres, pues la situación económica por el aislamiento no es la mejor.

Wilmar Londoño, el padre de lo trillizos, es un barbero que no ha podido volver a laborar, pero sabe lo que le espera: “cuando empiece a trabajar, lo que me haga en una semana me lo gastaré en un día. Eso me tiene muy preocupado”.

Pero esta familia también puede ver la situación con amor en sus ojos. “Yo no me pongo a ver la parte económica, sino la parte emocional, como que voy a compartir con ellos y voy a tener una familia grande con muchos hijos, que vamos hacer cosas distintas y pienso en lo positivo”, dice la mamá, Aura Marcela.

En diez años el hospital de Meissen no había registrado un nacimiento de trillizos, por eso se dispuso de varios especialistas, pues fueron prematuros. “Se utilizaron dos jefes de enfermería, tres auxiliares, dos pediatras y un neonatólogo”, explicó la doctora Claudia Liliana López.

Una situación similar se dio con una mamá que dio a luz a cuatrillizos, pero lastimosamente perdió a uno de ellos. “Son seres que vienen a este planeta a iluminar”, dijo Alejandra Perilla.

El presidente de la fundación Allianz conoció las historias y se comprometió a garantizar los pañales de las dos familias durante los próximos dos años.