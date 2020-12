Ladrón en moto robó a periodista en Bogotá y la mandó al hospital tras atropellarla

A las 7:30 de la noche del pasado lunes la periodista Juliana Salazar salió de un edificio en la calle 67 con Séptima, en Chapinero , para comprar comida después de su turno en una cadena radial y fue abordada por un sujeto en moto que, además de robarle el celular, le lesionó una pierna.

En la calle 65 con octava, norte de Bogotá , "un hombre en una moto me atacó por detrás, me pidió mis pertenencias y yo le di mi celular”, cuenta la comunicadora.

Lo que sucedió después fue más lamentable: "me acuerdo que se me enredó la pierna con la llanta suya, él acelera mucho y me alcanza a arrastrar unos metros. Cuando gira por la 65 para escaparse por un callejón ahí es cuando siento que se fractura mi rodilla".

Este es apenas uno de los casos denunciados en los últimos días en la capital.

Dos robos en menos de un mes

Juan Camilo Pulido, habitante de San Cristóbal, le contó a Noticias Caracol que ha sido víctima de los ladrones en dos ocasiones este mes cerca del canal Fucha.

Publicidad

En el primero fue interceptado por dos ladrones y dos semanas después se le metieron a la casa.

"Fue un atraco con un destornillador, me abrieron una herida pequeña en el pecho, nada grave, y pues me quitaron el celular. El otro fue que me sacaron la bicicleta del jardín de la casa", dice.

Por su parte, Anderson Acosta, alcalde local, anunció el desmantelamiento de 3 bandas: Los Camaradas, Los Tecnofrio y Osama, gracias a un trabajo en compañía de la comunidad.

Ante estas denuncias, los expertos en seguridad señalan que las modalidades más comunes siguen siendo el cosquilleo y los atracos, pero resaltan que preocupa la cantidad de robos en moto.

En el 2020 se han presentado en Bogotá 5.927 robos : 4.587 víctimas fueron hombres y 1.150 mujeres.