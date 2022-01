Ladrón que golpeó a hombre con una piedra habría matado a otra persona de la misma forma

El ladrón que golpeó salvajemente a Rubén Darío Cardona con una piedra por robarlo, y a quien en la localidad de Bosa lo conocen como ‘el Mudo’, sería el responsable del asesinato de otro hombre al que atacó de la misma forma hace casi seis meses.

Su más reciente víctima se dirigía a su casa el jueves 13 de enero, a las tres de la madrugada, cuando fue atacado brutalmente por la espalda.

En el video se observa cómo Rubén cae tras ser golpeado con una piedra y mientras está en el piso ‘el Mudo’ le roba todas sus pertenencias, incluso, frente a la mirada de otra persona que transita por la misma calle.

Íngrid Cardona, hermana de la víctima, afirma que “no lo auxilió nadie. La comunidad se dio cuenta del incidente, dicen que llamaron a la Policía”.

Tras la denuncia hecha en Noticias Caracol, uniformados llegaron al Hospital de Kennedy, donde está internado Rubén, y le dijeron a la joven “que sí recibieron el reporte, pero cuando llegaron ya no estaba él, que duró aproximadamente 10 minutos inconsciente en el andén”.

La víctima logró levantarse y caminar cerca de 8 cuadras hasta llegar a su casa, donde su familia quiso brindarle primeros auxilios “pensando que de pronto había sido algo de tragos o alguna pelea”, relató su hermana.

Actualmente, el hombre golpeado con una piedra por robarlo “está siendo valorado por neurología, tiene el tabique fracturado, fisurado el maxilar superior. Neurológicamente tenemos mucho temor porque está muy desorientado”, informó Íngrid.

La joven manifestó que ‘el Mudo’ “es un sujeto que ya ha operado varias veces en el mismo sector y con la misma táctica, un golpe contundente en el cráneo dejando inconscientes a sus víctimas”.

El coronel John Díaz, comandante de la estación de Policía de Bosa, dijo que este hombre es reconocido en la localidad “por los hurtos que ha cometido. Ha sido capturado en varias oportunidades, pero el sujeto al parecer tiene algún problema mental y la Fiscalía lo ha dejado libre”.

‘El Mudo’, además, habría asaltado a Sofi Cardona, comerciante de la zona.

Según ella, el hombre ingresó a su local “cogió las cosas, me cogió la mano y le dije ‘suélteme’, y ahí me empecé a sentir como torpe porque sé que algo me aplicó, se fue. Mientras me lavé las manos volvió, se entró, se me llevó el monedero y el celular”.