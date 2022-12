Ladrón quiso fugarse como gato por los tejados, pero helicóptero Halcón de la Policía lo atrapó

Creyó que la oscuridad de la noche sería su refugio, mas ignoraba que la aeronave contaba con un poderoso sistema de detección térmica.

Según el reporte, el supuesto criminal subió hasta una azotea luego de que una patrulla de la Policía en tierra lo sorprendiera robando la caja fuerte de una empresa, en Bogotá.

En el video, suministrado por la Policía, se aprecia la forma en que el sospechoso en su huida tira una chaqueta sobre un techo vecino.

Es allí cuando decide permanecer inmóvil, pues cree que así no será detectado. Sin saberlo, cada uno de sus movimientos estaban siendo registrados.

Desde el helicóptero se alertó a los uniformados en tierra que el hombre al parecer no estaba armado y que permanecía inmóvil. Es entonces cuando los policías deciden ir por él.

Al sentir los pasos de los patrulleros, el sospechoso sigue trepando los techos, pero no es perdido de vista por los sofisticados sistemas de detección de la aeronave.

Gracias al Halcón, finalmente fue reducido y capturado.

Con la detención, suman 15 los operativos exitosos de la aeronave en Bogotá. Según la Policía, el Halcón se ha convertido en una herramienta clave para capturar a delincuentes que tenían azotadas amplias zonas de la ciudad.