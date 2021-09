Ladrón reincidente capturado en flagrancia quedó libre y amenazó de muerte a su víctima

La Policía de Bogotá capturó en flagrancia a Yackson Valencia Mena, de 28 años, que atracó a un ciudadano y le robó el carro. No obstante, el delincuente reincidente quedó libre y amenazó de muerte a su víctima.

Jairo Ramos, el hombre asaltado, contó lo que ocurrió el martes 28 de septiembre en la localidad de Engativá.

Dijo que Valencia Mena tenía un cómplice.

“La persona que estaba atrás me inmovilizó, me colocó el arma de fuego en la cabeza, el otro me amenazaba con el arma blanca. Me despojó de las cosas, del dinero y eso fue muy rápido, me hizo descender del vehículo y se llevaron el vehículo”, afirmó.

Las autoridades lograron atraparlo cuando escapaba y, al verificar su identidad, se dieron cuenta de que era un reincidente y tenía un prontuario delictivo bastante amplio.

El delincuente tiene una medida de aseguramiento por tráfico de estupefacientes y un proceso por tentativa de homicidio, además del hurto del carro del señor Ramos.

Además, se fugó de una estación de Policía en Santa Helenita.

El mayor Miller Rojas, comandante de la estación de Policía de Engativá, ratificó la información y dijo que Valencia Mena “había sido capturado anteriormente, había estado pagando una condena, incluso en las instalaciones de Engativá, y encontramos que hay una reincidencia por parte de este sujeto”.

Por el robo al señor Ramos fue trasladado a una URI de Engativá, pero horas más tarde volvió nuevamente a las calles.

“Me informan que había quedado libre después de tener un prontuario tan grande, porque había estado ya detenido”, declaró con sorpresa la víctima, que ahora tiene miedo por la amenaza del reincidente.

“Temo por mi seguridad porque está toda mi información allá y esta fiscal los dejó libres, no entiendo por qué”, afirmó.

La Fiscalía dice que el reincidente sigue vinculado al proceso penal, pero que fue dejado en libertad por el procedimiento abreviado que contempla la ley.

