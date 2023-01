Ladrón saltó de una moto con puñal en mano para robar a mujer en Kennedy

Unas cámaras, instaladas por la comunidad, registraron cómo la víctima forcejea con el delincuente y termina en el piso.

Ella misma, quien pidió proteger su identidad, narró lo sucedido: “Comúnmente paso por este sector pues para irme a mi trabajo. Oh sorpresa cuando siento que una motocicleta viene detrás mío. Siento que un personaje se baja de la moto, me coge con un puñal y me dice ‘entrégueme el bolso’. El tipo empezó a jalonearme, no me dejé robar, pero sí me alcanzó a arrastrar”.

La víctima añade que días atrás habían asaltado a su hijo en ese mismo sector.

En el sector, la comunidad denuncia que roban a mediodía, a las seis de la tarde y siempre son delincuentes en moto.