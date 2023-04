En bar de Chapinero, en Bogotá, ladrones armados robaron a más de 10 personas y todo quedó en video

Varias personas que departían la noche del pasado martes en un bar de Chapinero, norte de Bogotá, fueron víctimas de un violento robo a mano armada que quedó registrado en video. Las imágenes despiertan indignación e impotencia en la ciudadanía.

El video muestra al menos a dos hombres, quienes despojaron de dinero y sus pertenencias a unas 15 personas que se encontraban en el bar, ubicado en el barrio Marly de Chapinero.

Los delincuentes apuntaban con sus armas para intimidar a las víctimas y obligarlas a entregar sus pertenencias.

Incluso se habrían robado un millón de pesos de la caja registradora y varias botellas de licor, informó El Tiempo.

“Yo estaba en la parte de atrás, en la parte de las neveras. Cuando me detuve a mirar un tipo me estaba apuntando con un arma en mi cabeza. Me dijo: ‘quieto o lo mato’. Y comenzaron a esculcar a todas las personas”, relató una de las víctimas a City TV.

Otra persona aseguró: “A mí me pegaron con el revólver, a otro cliente le rompieron la cabeza. Fue muy violento”.

Según la información preliminar, el monto del robo podría ser de unos 30 millones de pesos.

Para la ciudadanía, las autoridades no dan abasto ante la inseguridad que se vive en la ciudad y reclaman una solución integral a esta problemática.



Insólito caso

En otro caso, un grupo de ladrones de una camioneta tuvieron que aceptar la ayuda que le ofreció la Policía Metropolitana de Bogotá tras una persecución en el sur de la ciudad.

Los sujetos habían hurtado el vehículo en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar. Sin embargo, al huir de los agentes terminaron volcándose en la vía.

Los ladrones quedaron atrapados dentro del vehículo y tuvieron que aceptar la ayuda de los policías para salir del automotor y luego ser llevados a un centro médico.

El panorámico del carro se reventó y los delincuentes, tras ser valorados por especialistas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General.

Enfrentó a ladrón

De otro lado, en el municipio de Marinilla, Antioquia, un comerciante protagonizó una angustiosa situación al enfrentarse a un ladrón armado que intentó cometer un atraco en su farmacia.

“Desafortunadamente, la inseguridad ya es a nivel general, se pide el favor a los gobernantes que pongan más atención a todo esto que estamos sufriendo”, exclamó la víctima.