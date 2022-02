Ladrones atacan brutalmente a una joven en Teusaquillo: "Le abren una herida gravísima”

Una joven de 25 años fue víctima de un brutal ataque en Bogotá, luego de que tres sujetos armados la interceptaran para robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en la localidad de Teusaquillo y cuando eran las 6 a. m. Su novio, Diego Ávila, contó lo sucedido.

“La reacción de mi novia es huir, salir corriendo, por la alarma. Este hombre, al ver la reacción de ella, la alcanza a coger de la maleta, la arrastra para quitarle sus pertenencias. Ella lo único que le dice es que, por favor, no le hagan nada, que no tiene nada, y, sin embargo, aún después de quitarle la maleta, le pega”, relató.

En medio del ataque y, aun cuando la joven estaba en el piso, inmovilizada, los bandidos accionaron su arma.

“Hay unos testigos que dicen que escucharon dos disparos, hay un video que afirma que efectivamente se accionó un arma de fuego. Sin embargo, a ella no le impacta el arma, sino que, en el piso, la cogen a cacha. Le abren una herida gravísima”, anotó Diego.

La joven, quien se encuentra hospitalizada, presenta trauma craneoencefálico.

Paradójicamente, diez días antes, también en Teusaquillo, su novio fue atacado cuando se encontraba con el equipo de trabajo del concejal Juan Baena.

“En ese momento, sacan un arma y, cuando sacan el arma, yo me tiró al suelo, entrego mi celular, tiró mi celular, porque creo y siento que me van a matar”, aseguró Juan Mauricio Benítez, jefe de prensa del concejal Baena.

“A mí me encañonan, me ponen un arma en la cabeza, me quitan el celular”, apuntó, por su parte, Diego Ávila.

Las autoridades trabajan en la identificación de estos delincuentes, usando los registros de las cámaras de seguridad. ¿Será que los atrapan?