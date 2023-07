Ladrones en Bogotá lanzaron varias puñaladas a su víctima y luego escaparon en taxi fantasma

Los ladrones en Bogotá siguen haciendo de las suyas y en esta oportunidad protagonizaron un violento hurto en la localidad de Puente Aranda. Noticias Caracol dialogó con la víctima.



“En este momento estoy más o menos, el pie me duele bastante, fue una puñalada que ingresa más o menos unos tres, cuatro centímetros de profundidad. Afortunadamente, la puñalada no fue hacia el músculo, sino hacia la piel, entró de lado. Me dieron siete días de incapacidad y me colocaron tres puntos”, narró Fabián Petro.

El violento ataque de estos ladrones en Bogotá quedó registrado en cámaras de seguridad. Uno de los sujetos se abalanzó por detrás de la víctima y la botó al suelo mientras su cómplice le lanzó puñaladas con un cuchillo y le quitó las pertenencias.

“Siento que me abraza por la espalda, me bota inmediatamente al piso. En ese momento pues yo reacciono dando como una patada hacia la persona que llega hacia el frente, esta persona me hace varios lances con el cuchillo; me roba los audífonos, la maleta y un celular”, detalló Fabián.

Los videos de seguridad evidencian que los delincuentes se movilizan en un taxi de placas WEX 783, manifestó Ferney Prieto, padre del joven asaltado. Desafortunadamente, “no aparece registrado en la movilidad de Bogotá. Al parecer este es un vehículo que lo tienen destinado exclusivamente para estos actos. Les pedimos a las autoridades la colaboración para la captura de este vehículo, para que nos sigan atracando”, puntualizó.

Según cifras de las autoridades, en los primeros siete meses del año, 27.987 personas han resultado heridas en medio de atracos por ladrones en Bogotá, ya sea con un arma cortopunzante o de fuego.