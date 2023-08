Ladrones en Bogotá robaron casa mientras residente dormía: “Si me despierto, me apuñalan”

Ya se han reportado más de 3.800 hurtos a residencias en la capital colombiana y la localidad de Kennedy es una de las más afectadas por los ladrones en Bogotá, que no tienen problema para delinquir a cualquier hora del día. Una de las víctimas agradeció por no haberse despertado mientras los hampones se metieron a su casa, ubicada en el barrio Britalia.



Un video de una cámara de seguridad grabó cómo dos sujetos, tras estudiar rápidamente el panorama, hicieron una escalera humana para ingresar al inmueble. Mientras tanto, un campanero iba de esquina a esquina para alertarlos por si venían policías.

Tres minutos después, un televisor salió por la ventana y, segundos después, uno de los ladrones en Bogotá descendió por la ventana con una maleta llena de objetos valiosos.

Rosa Elena Conde, que estaba en la casa al momento del asalto, relató que se “encontraba durmiendo. ¿Usted qué hubiera creído que hubiera sucedido si yo hubiera escuchado un poco más de bulla? Si me despierto -me encontraba sola en el apartamento-, me apuñalan y ahí me dejan”.

Marta Díaz, vecina del sector, reveló que estos ladrones en Bogotá “se llevaron un televisor, se llevaron un portátil, a ellos no les interesa”.

"Por aquí, los de la moto nos tienen azotados y, de noche, los ladrones son a cualquier hora”, anotó, por su parte, Santiago Soja, que también reside en el sector.



A unos 5 kilómetros de allí, en el barrio Castilla, la situación es prácticamente la misma. “Han intentado entrar a las casas con llaves maestras, pareciera que hay gente que está haciendo inteligencia en las cuadras y luego envían a uno, e incluso vienen en bicicleta, a pie, o incluso en carros y luego se van”, sostuvo Juan Diego Herrera, líder del sector.

Por eso, los vecinos crearon un frente de seguridad para apoyar el CAI de Castilla, porque tienen "que ir un paso delante de ellos", según comentó Diego Cerón, otro líder de la zona.

"De cierta forma hay que proteger nuestras casas, hay que ponerle el candado, ponerle una doble seguridad”, afirmó.

Solo en la localidad de Kennedy se han registrado 444 hurtos a residencias en el 2023 y los viernes en la noche se disparan los casos.

Entretanto, el mayor John Becerra, comandante (e) de la estación de Policía de Kennedy, instó “a la comunidad denunciar oportunamente todos estos hechos. Así mismo, recalcar la importancia de los frentes de seguridad, de tener alarmas comunitarias, sistemas de video seguridad, cambiar las guardas y cerraduras de nuestras puertas”.