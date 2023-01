Ladrones le propinaron brutal golpiza a adolescente que iba a comprar unos limones

Los delincuentes, que serían venezolanos, se ensañaron con la víctima de 16 años. Esta ahora lucha por su vida, en la UCI del Hospital de Kennedy.

El joven salió de su casa hacia el sector de abastos, occidente de Bogotá, con el propósito de comprar unos limones que luego vendería en otras zonas de la ciudad junto a su hermano.

Según testigos, en ese momento fue interceptado por los criminales, quienes no solo le quitaron el dinero y todas pertenencias que llevaba, sino que le propinaron una brutal golpiza.

“Está en la UCI, con múltiples fracturas en la cara, golpes en la cabeza, los brazos y las piernas. Muy mal”, señala la madre del muchacho.

Médicos especialistas en neurología y cirugía maxilofacial están a cargo del caso.

Uno de los implicados fue capturado, pero lo iban a dejar en libertad. No obstante, gracias a la familia de la víctima, se consiguió que fuera procesado por tentativa de homicidio.

“Pido justicia, que no se siga haciendo lo que hacen, que los sueltan a los dos días. Hoy fue un menor, mañana cuántos van a ser”, se lamenta la mamá.

Si bien la mayoría de venezolanos que llegan a Colombia tienen un buen comportamiento, algunos están incurriendo en delitos. Expertos dicen que esto se debe, en buena medida, a que están siendo instrumentalizados por mafias que se aprovechan de su condición.