Ladrones manosearon a su víctima con la excusa de ver “qué más podían robar”

Secuestraron a una familia en Bogotá y acosaron a la mujer durante el asalto que duró cerca de 30 minutos. Uno de los delincuentes fue capturado.

Tres sujetos abordaron a las víctimas -una mujer, su novio y su hijo- cerca de su vivienda, en el barrio La Estrada.

Dicen los afectados que tomaron su vehículo y los llevaron a diferentes puntos de la localidad, mientras les quitaban todo lo que tenían.

Al mismo tiempo, uno de los ladrones intimidó al hijo y al novio en la parte de atrás del carro, el otro aprovechó y abusó de la mujer.

“Tenía el arma y mientras tanto me cubría los ojos y me iba manoseando. Me cogía mis partes íntimas, mis senos, y lo hacía en repetidas oportunidades con la excusa de que me tenía que esculcar para saber qué más me podía robar”, relató la víctima.

Agregó que los llevaron hasta el barrio Europa, “nos metieron en una calle cerrada, saliendo hacia la avenida Boyacá”, y allí los abandonaron.

La Policía fue alertada por la misma comunidad y logró capturar a uno de los criminales, que fue identificado por los afectados.

Los otros dos bandidos escaparon. Víctimas dicen que los ladrones movilizan en una camioneta pequeña de color blanco.