Ladrones mataron a estudiante en Bogotá de la forma más despiadada: ni siquiera lo iban a robar

Asesinos en Bogotá le quitaron la vida cobardemente a un joven estudiante que se encontraron justo en el momento en que escapaban de un robo, cometido en un lavadero de carros de la localidad de Fontibón, de donde hurtaron el dinero de la nómina.



El pasado domingo, la familia de Bryan David le celebró su cumpleaños número 23 en medio de un paseo a piscina. Pero esa alegría se terminó un día después.

Sobre las 4:40 de la tarde del lunes 17 el joven llegó a un establecimiento para lavar su motocicleta. Justo en ese momento dos ladrones que acababan de cometer un fleteo en el lugar buscaban escapar luego de que los trabajadores trataran de atraparlos; hasta un perro guardián intentó abalanzarse contra el parrillero.

Los fleteros aceleraron y al abandonar el lugar se encontraron de frente con Bryan, a quien le dispararon. El estudiante de ingeniería cayó de su moto y quedó gravemente herido.

A pesar de recibir la ayuda inmediata por parte de los trabajadores del lugar, la herida con arma de fuego que recibió el joven por parte de los asesinos en Bogotá fue letal.

Se espera que en el transcurso de este miércoles el cuerpo de Bryan sea entregado a su familia, para posteriormente se trasladado a la ciudad de Cartagena.

Deivis Noel Torres, padre de la víctima, pide que todo el peso de la ley les caiga a estos asesinos en Bogotá.

Así cayó el señalado de homicidio del joven Sebastián Valverde

Otro doloroso caso de un joven inocente asesinado por ladrones es el de Sebastián Valverde, víctima de hampones que le dispararon por quitarle una maleta con euros, los cuales había cambiado en el sector del Salitre, en Bogotá.

Por este crimen hasta el momento ha sido capturada una persona, Julio César Martínez Caro, alias el Calvo.

Según el informe de la Fiscalía, el sujeto haría parte de una peligrosa organización criminal dedicada al fleteo en la capital.

Durante la audiencia contra alias el Calvo, quien tiene once anotaciones judiciales, el fiscal del caso leyó el testimonio de una informante que fue pieza clave.

“‘A las cinco de la tarde me llamó, no por video, sino por llamada, caminando, y me dijo que había pasado otro güiro. Cuando él dice güiro se refiere a un problema, dice la declarante. 'Le pregunté que qué había pasado y me dijo que la Chinga era un bruto, que no sabía manejar la adrenalina, entonces yo dije ¿cómo así?, ¿qué pasó?, y me dijo que cuando habían ido a robar lo que habían ido a robar, se le fue un tiro al Chinga y que había herido al muchacho’”.

La mujer le preguntó al señalado asesino de Sebastián Valverde que si habían matado al joven.

"'¿Entonces mataron al pelado?, y me dijo que no sabía porque ellos habían salido a correr, me dijo que estaba muy nervioso y que se iba a encerrar en la casa y que no iba a salir más. Él me escribe constantemente. Al rato me volvió a llamar, pero ya no hablaba más del tema', y posteriormente cuenta ella que observa en las noticias nacionales la muerte del joven precisamente, ve los videos y reconoce a Julio César”, agregó el fiscal del caso.