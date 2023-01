Ladrones se le ‘tiraron’ el primer día de universidad a joven de 16 años

No solo lo robaron y golpearon en Transmilenio, sino que además lo obligaron a bajarse del articulado si no quería que le quitaran la ropa.

La madre del joven de 16 años relató que al bus de Transmilenio, en la estación de la zona industrial, se subieron unos 25 hombres, “todos con aspecto de habitantes de calle”.

“Uno de ellos se acerca, lo arrincona, lo intimida y lo empieza a esculcar por todo lado, le saca el celular, lo empieza a golpear en la cara fuertemente”, relató la mujer.

El hombre lo amenazó y los otros le dijeron que se bajara ahí porque si no le iban a quitar el buzo y toda la ropa, entonces el niño se bajó en la estación Ricaurte”, agregó la madre, que señaló que el menor recibió una incapacidad de seis días.

Según ella, pese a que el joven y un testigo denunciaron ante la Policía, las autoridades no hicieron nada.

