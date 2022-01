Las versiones encontradas que dio Yhonier Leal a la Fiscalía y en medios de comunicación

En una primera versión ante la fiscal del caso, escrita de su puño y letra, y en no menos de una página, Yhonier Leal aseguró que su madre y su hermano aún estaban con vida la noche del 21 de noviembre .

"A las 11:30 p.m. mi mamá y Mauricio ya estaban en el cuarto de Mauricio. Yo llegué y le avisé a Mauricio que le traía las galletas que me había encargado, él solo me dijo que las dejara en la cocina. Entré a la cocina, dejé las galletas, entré a mí cuarto y dormí. Yo tomo valeriana, pues la tomo porque duermo muy bien tomándola", decía.

En otra versión, cuando fue llamado a ampliar declaración ante la Fiscalía, Yhonier ratificó que luego de despedirse de su hermano y su madre tomó valeriana y quedó sumido en un sueño profundo: "me voy a mi cuarto, me tomó la valeriana y me acuesto porque estaba fundido, me profundizo totalmente".

Al programa Expediente Final, de Caracol Televison, Yhonier aseguró que nunca se acercó al cuarto donde estaban supuestamente durmiendo su hermano Mauricio y su mamá.

“Después de que ya regreso tarde en la noche me di las buenas noches con ellos, desde los cuartos, no nos vimos”, señaló.

Para la Fiscalía, Yhonier nunca tomó la valeriana y después de las 11:45 de la noche se dedicó a cometer los asesinatos.

La Fiscalía tiene otra duda. Es sobre la versión que entregó Yhonier Leal sobre la herida en una de sus manos. A Noticias Caracol le dijo esto: “en el patio de mi casa hay unos muros superabrasivos, simplemente me recuesto allí y me queda la herida. Ya inclusive cicatrizó, es un raspón como cualquier otro".

“¿Qué nos va a decir Jair cuando te pregunta qué pasa con la herida? Y tú le respondes primero que es por manipular unas tijeras”, explicó el fiscal Burgos.

Sobre esa versión de la herida en la mano, la Fiscalía cree que Yhonier está mintiendo.