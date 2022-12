Laura Moreno y Jessy Quintero saben quién mató a mi hijo: madre de Colmenares

“No soporto tanta mentira”, dijo Oneida Escobar en entrevista con Blu Radio, luego de conocerse que las jóvenes fueron absueltas y quedarán en libertad.

“Es terrible que la justicia en Colombia esté así. ¿Cómo es posible que en el tribunal decidan que a mi hijo lo asesinaron y hoy dicen que nadie lo mató?”, recalcó la señora, quien decidió abandonar la audiencia de este lunes.

“Ellas (Laura Moreno y Jessy Quintero) ya sabían cuál era el fallo y por eso no se presentaron”, añadió Escobar y advirtió que su familia seguirá luchando.

“A mi hijo me lo asesinaron, toda Colombia lo sabe (...) la juez sabe que a mi hijo lo asesinaron, no comprendo esa decisión tan injusta. Perdimos nuestro tiempo y no valoraron mi angustia y la de mi familia”, recalcó en el diálogo con Blu Radio.

Para Escobar no hay dudas de que Laura Moreno y Jessy Quintero “saben quién asesinó a mi hijo porque fueron las últimas personas que estuvieron con él”.

