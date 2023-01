Le cobró 5 millones por un plato roto: detalles de condena a mujer que tenía a indígena como esclava

No le pagó el salario al que tenía derecho como empleada doméstica y la encerró. Le esperan 13 años de cárcel y tendrá que responder por trata de personas.

La víctima, perteneciente a la etnia Carapana, había sido contratada en 2014 por 250.000 pesos al mes, algo que no se acercaba al salario mínimo de la época. Aun así, nunca le pagaron, pero sí le cobraron por un plato que se le rompió mientras hacía aseo.

“La ciudadana Claudia Maritza Castiblanco (empleadora) le manifestó que se lo descontaría de su salario y que el valor ascendía a cinco millones de pesos, es decir, tendría que laborar durante 20 meses para pagar el valor de la pieza decorativa”, aseguró el juez 16 del circuito de Bogotá.

“Atendió labores domésticas durante horas que sobrepasaban la jornada laboral permitida, debía realizar oficios extenuantes, no tuvo descanso, su libertad fue limitada por cuanto no podía salir de casa y cuando estaba sola la dejaban bajo llave”, añadió.

Castiblanco no estuvo presente durante la audiencia, pero le fue dictada orden de captura y deberá pasar 13 años y 2 meses en la cárcel por actos de esclavitud y explotación agravada.

