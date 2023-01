“Le decía que la iba a picar”: capturan a hombre señalado de matar a golpes a su pareja

Hijos de la víctima confirmaron a Fiscalía las amenazas y golpizas. El sujeto, que no aceptó cargos, fue imputado por el delito de feminicidio.

El hombre la había golpeado antes, pero al prometer no volver hacerlo, ella regresó con él, reveló el ente investigador.

La familia vivía en Bogotá y fue durante un paseo a un municipio de Cundinamarca que volvió a agredirla, contaron sus hijos.

“Le dio miedo hacer algo por las amenazas, porque usted la amenazaba a ella y le decía que la iba matar y que la iba picar”, le aseguró la fiscal del caso al señalado homicida, durante una diligencia judicial.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue llevada a un hospital en Girardot, Cundinamarca. “A pesar de que era necesario intervenirla quirúrgicamente, usted no dejó y le advirtió a ella que si decía la verdad la mataba”, señaló la fiscal.

Al final, la mujer terminó falleciendo.

Un juez en Bogotá acogió la solicitud de la fiscal de enviarlo a la cárcel, donde se expone a una condena de hasta 50 años de prisión.

