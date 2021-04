Le dijeron que su bebé había nacido muerta, pero una foto hace dudar de esta versión

Víctor Quintero sufrió la pérdida de su esposa y su hija en el hospital de Kennedy, sur de Bogotá . Le dijeron que la niña había nacido sin signos vitales y que la mujer había fallecido posteriormente.

A este dolor se suma una duda que lo inquieta aún más. Cuando le entregaron las pertenencias de la señora se dio cuenta de que en el celular había una foto de ella junto a un bebé en una camilla.

Para él ha sido inevitable no pensar que el recién nacido que se observa allí quizá es su hija.

“El día siguiente el hijo de mi esposa me muestra el celular, donde me dice que hay una foto de mi esposa y mi hija, que están vivas. En ese momento me genera muchas dudas porque me dan una hipótesis por teléfono, vengo al hospital de Kennedy, me encuentro una realidad y la foto dice otra cosa”, detalla el viudo.

Aunque el hospital de Kennedy le manifestó, según la epicrisis, que la bebé nació sin signos vitales, Víctor quiere que se aclare si esto fue verdad.

Solicitó una prueba de ADN a través de Medicina Legal, pero los resultados se emiten hasta dentro de mes y mes y medio. “Es un tiempo largo para un tema tan confuso”, recalca el hombre y pide celeridad para poder salir de la duda.