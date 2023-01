Le dio cuatro disparos a su expareja, la dejó grave y ahora le ofrece disculpas por WhatsApp

La mujer, madre de cuatro hijos, recibió un tiro que le atravesó el cuello. “Lo que yo hice no tiene presentación”, le dice en un audio por celular.

Hasta el barrio Santa Rita, de la localidad San Cristóbal, llegó el sujeto y le pidió a su excompañera sentimental que saliera un momento a la puerta de la casa. En cuanto la vio, desenfundó un arma de fuego y le impactó cuatro proyectiles.

Las autoridades dieron prioridad en trasladarla al centro asistencial, lo que permitió que el sujeto escapara. Después de intentar matarla, le envió un mensaje de voz por WhatsApp.

“Te saludo porque yo sé que no lo vas a hacer y pues realmente tienes razón y pues… o sea… lo que yo hice no tiene presentación”, dice el sujeto que, según un hermano de la víctima, estaría escapando a Chocó, de donde es oriundo.

El hermano de la víctima denuncia que la Fiscalía se comprometió a asistir para tomar el denuncio, pero incumplió. También está preocupado por la suerte de los cuatro hijos de la joven.