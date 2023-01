 Le dispararon de frente cuando trató de derribar a sicario que quiso matar a juez de Paloquemao

Al darse cuenta del atentado, el hombre persiguió y le lanzó una patada al criminal, que huyó con su cómplice en una moto. El jurista resultó ileso.

El juez Gabriel Lara, quien solicitó reforzar la seguridad en el complejo judicial y contra quien iba dirigido el atentado, salía de desayunar en el barrio Primavera cuando un sujeto se le acercó y lo encañonó.

“Tras la reacción que yo tengo me dispara en dos oportunidades, pero no logra lesionarme”, relató.

Una de las personas que acompañaba al juez recibió un disparó al tratar de ayudarlo. En el video se observa cómo el sicario dispara y luego se monta en la moto.

El funcionario sabe que el atentado iba en su contra y que no se trató de un caso aislado por el mensaje que le dio el sicario.

Los jueces del complejo judicial rechazaron el atentado y pidieron seguridad para toda la rama judicial.