Le dispararon en la cara en un intento de robo de su camioneta: escuche el testimonio

Felipe Murillo, de 33 años, tomó la decisión de parar su camioneta para contestar un mensaje de WhatsApp en una calle de Bogotá y, en ese momento, delincuentes lo abordaron y terminaron disparándole en la cara durante un intento de robo de su vehículo.

Ocurrió a la altura de la Av. Boyacá con Calle 80, en el noroccidente de la capital. Él no opuso resistencia al atraco, sin embargo, los criminales no dudaron en activar el arma de fuego.

“La persona de la derecha me solicita que me baje de la camioneta y el que está a mi izquierda cuando yo levantó las manos, corro mi cuerpo hacia atrás y me dispara. Me proporciona una herida en la cara, en la parte de la frente. El disparo me atraviesa la nariz, sale de mi rostro y se aloja en la siguiente puerta", recuerda la víctima.

Como pudo, pidió ayuda y varios vigilantes de la zona lo socorrieron. Al sitio llegó la ambulancia que lo traslado al hospital y hoy dice que los médicos le salvaron la vida.

Publicidad

“Milagrosamente quedó consiente, ahí es donde está la ayuda de Dios. Sintió una voz que le dijo arranque, arranque. Él arrancó y a la cuadra y media lo auxiliaron unos guardas de seguridad de un conjunto residencial”, cuenta Édgar Murillo, su padre.

Felipe comenta que “los médicos están muy asombrados de que esté bien y que siga con vida por la trayectoria de la bala, por el calibre de la bala, que era muy potente. Los daños que se esperaban eran muchos mayores a los que al final recibí”.

Sus familiares pidieron a las autoridades realizar las investigaciones para capturar a los responsables que delinquen en ese sector de Bogotá.

“Es una banda organizada. Están sin Dios ni ley, no hay formas de que los puedan detener. Me dicen los de Sijin que, de 5 casos que se habían presentado en ese momento, habían matado a 3 conductores, entonces la situación es muy grave”, denuncia Édgar Murillo.

Por su parte, las autoridades aseguraron que ya tienen en su poder varios videos y avanzan en la investigación para dar con la captura de los delincuentes que casi acaban con la vida de Felipe.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, al día se registran 380 atracos en la capital.

Publicidad

YT

Recibió disparo en la cara en un intento de robo de su carro: testimonio de un sobreviviente

Cuenta que, aunque no opuso resistencia cuando le pidieron bajarse de su camioneta, los delincuentes activaron la pistola con la que lo amenazaban. Médicos y familia dicen que es un milagro que esté vivo.