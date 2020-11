Le dispararon en la cara por robarle la moto, lo extorsionaron y ahora debe irse de su casa

Vuelve y juega, la inseguridad en Bogotá es un tema de nunca acabar. Los criminales se pasean por la capital haciendo de las suyas, despojando a las personas de sus pertenencias y, como agravante, atentando contra sus vidas después de robarlos.

Este hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, cuando la víctima salía en su motocicleta hacia su lugar de trabajo a las 5:00 a. m.

Cámaras de seguridad del barrio captaron el momento en el que los delincuentes lo tumban de su motocicleta de un solo golpe y, mientras estaba en el asfalto, aturdido y desorientado, a quemarropa, los criminales le dispararon en la cara .

Milagrosamente sobrevivió al ataque y ahora cuenta su historia: “En la esquina me aborda un personaje, me golpea con la cacha de la pistola y me caí. Llegan tres sujetos y me roban la moto. Cuando el último se va a ir sentí el fogonazo del proyectil”.

En el piso, la víctima les dijo a los ladrones que le perdonaran la vida: “Yo le dije que tengo hijos, que no me hagan nada, tenía un arma, yo me quedo quieto, no opongo resistencia, ahí es cuando me dispara”.

Él relata que, literalmente, el caso le salvó la vida y que la bala le impactó en la mejilla.

“El casco le quito fuerza a la bala y se aloja en la mejilla. Me hacen una operación de cirugía plástica, duré 8 días en el hospital. Estoy preocupado porque los ladrones tienen mis documentos, las fotos de mi familia”, expresó el afectado.

No contentos con casi arrebatarle la vida por una moto, los hampones lo extorsionaron: “Después me llaman y me cobran dos millones y medio por la moto. No pago porque llegaron a robarme y a matarme. Fui a la unidad de la Sijín y estoy esperando que me llamen para dar las pruebas”.

Concejales como Yefer Vega aseguran que la inseguridad “está ahogando a los bogotanos”. Él solicitó a la administración de Claudia López un “plan de choque para contrarrestar a las bandas criminales”.