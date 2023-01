Le escupió en la cara y la apuñaló porque supuestamente se rio de ella en Transmilenio

Paula Andrea Pulido afirma que su atacante lo que pretendía era robarle el celular, mientras que la Policía habla de una posible discusión por una silla.

El hecho se registró en la estación de la Escuela Militar, donde usuarios afirman que hay poca presencia de policías y la intolerancia es constante.

Publicidad

La joven agredida afirma que se sentó con una amiga en un bus de Transmilenio cuando su atacante dijo: “que me estoy riendo de ella, cuando en ningún momento me reía de ella, me escupe la cara, le dice a la amiga que le pase un puñal y me ataca a puñaladas”.

Según ella, la supuesta delincuente intentó quitarle el celular en medio del ataque.

Le puede interesar: