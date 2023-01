¿Le gusta colarse en Transmilenio? Ya han embargado a 51 personas que no pagaron la multa

Autoridades tienen en la mira a otras 943. Si el que evade es un menor de edad, serán los padres quienes asuman el cobro coactivo.

La Alcaldía de Bogotá va tras salarios, cuentas bancarias y viviendas de los infractores que no han cumplido con la multa que se les imponen por colarse en Transmilenio.

Iván Casas, secretario de Gobierno, explica cómo funciona esta ruta de cobro: “En la primera fase se interpone el comparendo y, si la persona no descarga el recibo y no acude ante el inspector de Policía a apelar, el comparendo se confirma”.

Si queda en firme dicho documento, “la segunda fase consta en que abogados se comunican con ellos (infractores), los llaman y les llegan mensajes de texto conminándolos a pagar. Esa fase dura tres meses”.

La tercera y última fase es la de embargo.



Tenga en cuenta que, si evadió el pago del pasaje y lo multaron, puede acogerse a un descuento del 50% haciendo un curso o trabajo social.

Transmilenio y la cuidad dejan de recibir recursos por más de 220 mil millones de pesos al año por los colados. De cada 100 pasajeros en el sistema, 15 no pagan el pasaje.