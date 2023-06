Le llegó el recibo de la luz por casi $53 millones: calvario de paciente con cáncer en Soacha

El recibo de la luz que le llegó a una familia en Soacha, Cundinamarca, se le convirtió en todo un dolor de cabeza, pues el cobro es por casi 53 millones de pesos.



Hermes González, propietario de un apartamento, quedó sin energías al ver el costo del recibo de la luz. “Me llega un recibo por $52.797,610, 53 millones, prácticamente 53 millones. ¿Quién puede consumir $53.000 acá?”, cuestiona el hombre.

La vivienda a la que llegó el recibo de la luz con este exorbitante cobro está ubicada en Parque Campestre de Soacha. Allí viven Hermes, sus dos pequeñas, su esposa y pronto su suegro. Dice el afectado que por más energía que gasten no da para pagar 53 millones de pesos.

“Es que ni siquiera horno microondas tenemos porque se dañó. Acá permanece prendido el televisor, que es lo que los niños ven y yo, cuando permanezco acá”, señala Hermes González.

Como era de esperarse, él interpuso la queja ante la empresa de energía Codensa, pero asegura que, para saber si hubo un error en la facturación, le piden pagar primero la visita de un técnico.



Según el afectado, le advirtieron que si “quería una revisión tenía que autorizar que me descontaran 300 mil pesos para que viniera un técnico a revisar el contador, entonces les dije que yo no pagar eso porque básicamente ese error es de ustedes”.

El hombre es paciente oncológico y a sus preocupaciones de salud se le suma la de pagar una millonaria cifra por algo que, reitera, no consumió.

“La verdad sí, esto me tiene enfermo. Ahorita anímicamente estoy mal, yo no duermo, yo no estoy durmiendo por este tema. O sea, yo me acuesto y paso las noches en vela solamente por esto, porque mucha gente me dice ‘sí, es un error’, pero para hacerlos caer en cuenta de este error (a la empresa) es un calvario grande”, puntualiza el hombre que es pensionado y se gana un mínimo.

De momento, continúa el drama para esta familia, que espera que le cobren lo justo y no la dejen sin servicio de energía. El recibo de la luz está para pagar el 7 de junio y tiene fecha de suspensión para el 9 del mismo mes. Aún no hay una respuesta por parte de la empresa Codensa.