Le llegó la hora del juicio a la banda de Los Rolex

“Lo voy a matar si no me da el reloj”, era lo que estos delincuentes solían decir a sus víctimas. Dieciocho de ellas testificarán en su contra.

La banda, oriunda de Medellín y que robaba en varias ciudades del país, se especializó en robar relojes y joyas de lujo.

Videos muestran cómo los delincuentes perseguían, intimidaban y amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y luego huían del sector.

Una de sus víctimas, dijo que un “parrillero golpeó la ventana con el revólver y mi compañero intentó subir el vidrio, en ese momento el mismo parrillero metió la mano al vidrio con el fin de bajarlo y quien conducía la moto me pidió el reloj”.

Una pareja que llegó de El Salvador fue interceptada por dos motocicletas de Los Rolex.

“Me apunta con un revólver en la cabeza y me dice ‘ustedes dos denme los relojes o los mato’. En ese momento otra moto llega por el lado derecho y abre la puerta del copiloto donde va mi esposa sentada y le dice ‘páseme el reloj’, y nuevamente me dice ‘lo voy a matar si no me da el reloj’”, relató una de las víctimas a la Fiscalía.

Según la investigación, los sujetos viajaban cada dos semanas a Bogotá para robar.

En un video se ve cuando uno de ellos se hace pasar como cliente e ingresa a un restaurante en el norte de la capital. Una vez ubica a su presa llama a un cómplice que oculta el arma en una maleta y así amenaza y le quita el reloj a un hombre.

La Fiscalía señaló que incluso se hacían pasar como maleteros del aeropuerto El Dorado para observar a los pasajeros que tenían Rolex y luego robarlos.

La banda fue acusada de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y municiones, entre otros.

