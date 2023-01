Le mandaron a los de la moto: pesadilla de una mujer que pidió prestado a un ‘gota a gota’

“En menos de una semana vendí todo lo que había en miserables 350 mil pesos para ir a llevárselos a un gota, y todavía sigo debiendo”, cuenta la víctima.

Margot narró que acudió a este tipo de préstamo “por la necesidad de mantener un arriendo al día, para no tener que cerrar (mi negocio), ese fue el motivo por el cual yo me endeudé”.

Y así de fácil como fue entregarles el número de su cédula, un recibo del agua y una foto, también lo fue la forma como crecieron los intereses del gota a gota y con ellos sus problemas.

“Yo no podía dormir”, confesó Margot, pues con su economía en contra, llegaron los atrasos en las cuotas y sujetos en motocicletas rompieron los vidrios de su local y llenaron de avisos la cuadra acusándola de ladrona.

Además, soportó escándalos delante de sus clientes. Aunque guardó silencio cuando se llevaron sus electrodomésticos como parte de pago, nada dolió tanto, dice, como cuando amenazaron de muerte a su familia.

Recuerda con rabia a un cobrador con revólver en la cintura, una cortada en la cara y mirada desafiante que la obligó a vender el que fue su patrimonio, su negocio y su hogar durante 29 años.

La historia de Margot es solo uno de los casos de un sistema que hoy salió de Colombia y llegó a países como México, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina, aprovechando que en muchos de ellos el tema no es delito.

Allí, dicen las autoridades, se camuflan bajo la fachada de venta de muebles o alquiler de locales. Incluso buscan a sus víctimas puerta a puerta.

Para rematar, el gota a gota se estaría relacionando con otros delitos, según el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín.

“Serían el narcotráfico y estarían lavando estos dineros a través de este préstamo y la compra después de bienes en esas zonas fronterizas entre Argentina y Bolivia”, indicó.

En Colombia, donde se han detectado 33 organizaciones dedicadas al gota a gota, la única forma de castigar este hecho es si se comprueba el delito de usura, pero el nuevo componente de lavado de activos, narcotráfico y redes internacionales genera otras preocupaciones y acciones judiciales, en las que usted, un familiar o el señor de la tienda podrían terminar envueltos.

