¿Le ofrecen un premio o paquete turístico en un centro comercial? Ojo, puede terminar robado

Mucho cuidado con aquellas personas que, en centros comerciales, le dicen que se ha ganado un premio como electrodomésticos o paquetes turísticos. Muchas personas han resultado afectadas con esta modalidad de robo o estafa . La Personería de Bogotá han recibido más de 100 denuncias por este hecho.

Tal es el caso de don Álvaro, un adulto mayor, quien fue abordado por unos jóvenes, de no más de 16 o 18 años, quienes le dieron un ‘raspa raspa’ y luego le dijeron que se había ganado un televisor.

La víctima llegó hasta el lugar a reclamar su premio y comenta que aunque había mucha gente en un principio, de un momento a otro el lugar quedó vacío.

“Me preguntaron que si tenía tarjeta de crédito y dije sí, señor. Me pidió que se la mostrara, yo se la mostré, la cogió y se fue hacia la oficina. Cuando salió de la oficina me dijo que había hecho un retiro de $3.700.000. Yo le dije que no había dado ninguna autorización. Es más, la tarjeta estaba bloqueada, no sé como la desbloquearon y me sacaron ese dinero".

Don Álvaro explica que además de sacarle ese dinero, lo perjudicaron más por cuanto lo necesitaban para visitar a su esposa, que está enferma en los Estados Unidos.

Cientos de denuncias por estafas con premios

Jaime Acevedo, delegado de defensa y protección del consumidor de la Personería de Bogotá, explicó que el caso del adulto mayor no es el único.

“Se presenta con mas frecuencia en algunos centros comerciales”, explica el funcionario. “La Personería de Bogotá emitió un control de advertencia porque recibió 38 denuncias en el mes de diciembre. Haciéndole un seguimiento al mes de marzo incrementó a 102 denuncias de la ciudadanía”, indicó el personero.

Según explicó Acevedo, estas denuncias apuntan a empresas que se dedican a vender supuestos paquetes turísticos y a conseguir trabajo en el exterior.

La Personería ya puso en conocimiento de la Fiscalía estos casos para que se investigue cuáles delitos se podrían configurar.

“La recomendación es que no descuiden su teléfono o cédula nunca, porque estas personas están sacando créditos entre 5 o 10 millones y lo deben pagar los usuarios”, explicó.

Además señaló que las personas afectadas con este tipo de engaños con premios o paquetes falsos de turismo pueden acudir a la Personería para ser asesorados.