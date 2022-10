Le robaron el carro, lo clonaron y lo vendieron: así opera negocio ilegal de vehículos gemeleados

Estafados, investigados y hasta capturados han terminado cerca de 100 conductores que en los últimos meses han sido sorprendidos en las calles manejando vehículos robados y gemeleados, según ellos, sin saberlo.

“Como con una pistola, un revólver, no sé, me hace señas de que me baje. La otra persona también estaba armada. Yo cogí mi celular, mi billetera para bajarme, me golpean en la cabeza y se llevan todo”, relató la víctima de violento robo en Bogotá.

El hombre puso la denuncia, pues también le robaron su carro y casi un mes después, en un operativo de control, un grupo especial de la Policía de Tránsito, llamado Anticlón, encontró el vehículo robado en Bogotá.

“Sus placas presentan inconsistencias, se verifican sus sistemas, estableciendo que presenta un pendiente por hurto. Se acerca una persona, quien manifiesta haberlo adquirido recientemente por un valor aproximado de 80 millones de pesos”, explicó el intendente Reynaldo Arismendi, perito de la Policía de Tránsito.

Le pusieron las placas y los sistemas de identificación de otro carro legal con las mismas características, para ofrecerlo a través de redes sociales a muy bajo costo, con tan solo dos mil kilómetros.

“Encontraron que el carro es gemeleado y lo que me parece el colmo es que la gente se preste para comprar un carro que cuesta más de 100 millones de pesos un 20 o 30% por debajo y que le parezca un buen negocio y no desconfié”, dijo la víctima.

Pero no es el único caso: “Me robaron el carro en horas altas de la noche por el lado de Corferias. Yo coloqué el denuncio en la Fiscalía y la semana pasada me llamó el intendente y me comunicó que mi carro había sido recuperado. Le cambiaron las placas y lo vendieron a otra persona. Lo que me informan es que lo compraron, entre comillas, legalmente, tiene papeles, pero con las nuevas placas”, contó Andrea Barón, otra víctima del robo de su vehículo.

“La placa original, si observamos sus bordes, están bien definidos, sus ojales, su grosor de laminado y así mismo su cinta reflectiva no rompe al momento de hacer el troquel las letras. Una placa falsa, observamos, los bordes no están bien definidos, rompe la cinta reflectiva; aparte de eso, al momento de hacer la impresión de la tinta, no quedan bien definidas las letras” explicó el intendente Arismendi.

El dueño del carro clonado les aseguró a los policías que había comprado el vehículo con papeles legales, a través de redes sociales.

“Nos presenta una licencia de tránsito en la cual acredita la propiedad, una licencia aparentemente original”, anotó el intendente.

Es decir, dos carros igualitos en placas, modelo y color se estaban movilizando por Bogotá.

Una sorpresa que también se llevó el conductor del carro original al asegurar que su vehículo fue matriculado por los delincuentes con otro nombre, otros datos y con, al parecer, documentos legales ante la respectiva oficina de Movilidad en Bogotá.

“Validando en el RUNT, en este momento perdí la propiedad de mi vehículo, aparece otra persona, y, prácticamente, al no tener la titularidad de mi vehículo, pues me lo pueden incautar”, agregó.

Por estos hechos ya se adelantan más de 100 investigaciones en 2022 y estos registros ya son, según la Policía, un 20% más que el año pasado.

“Estas estructuras delincuenciales tienen unos roles, de los cuales hay unos que se dedican al hurto. Hay otras personas que se encargan de la adulteración en temas de identificación de los vehículos, y también tienen seguramente algunos contactos en las secretarías de Tránsito para tener los documentos originales también y hacer todos los trámites”, señaló el coronel Óscar Lamprea, subdirector de Tránsito de la Policía.