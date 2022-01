Le robaron el celular a su esposo y la estaban extorsionando por unas fotos íntimas

Una pareja en Bogotá fue víctima de extorsión por parte de ladrones que le robaron el celular y luego comenzaron a pedirles dinero por las fotos íntimas que estaban guardadas en el teléfono.

“La oportuna denuncia interpuesta por una joven de 20 años permitió conocer que su esposo días antes había sido víctima de hurto por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo amenazaron para despojarlo de su celular”, indicó coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante del Gaula en Bogotá.

Los delincuentes al revisar el celular llamaron a la pareja de su víctima para exigirle dinero a cambio de no publicar un material que tenían en el teléfono.

“Me enviaron fotos íntimas con mi pareja, donde caí en cuenta que solo él las tenía, ahí vi que ellos tenían el celular”, contó la víctima de extorsión.

A su celular llegaron mensajes intimidándola y obligándola a cancelar el dinero.

“Si no les entregaba los $5 millones ellos, publicaban las fotos en las redes sociales. Tenía miedo de que igual más adelante publicaran las fotos y me pidieran más plata, ahí me contacté con el 165 (línea de denuncia)”, agregó la víctima.

La cita acordada fue en el barrio Chicalá, en la localidad de Bosa, hasta donde llegó el Gaula y persiguió a los dos extorsionistas cuando recibían el dinero.

“El dinero debía ser entregado en el barrio Chicalá, al sur de la ciudad, lugar hasta donde llegaron los investigadores del Gaula Bogotá para capturar en flagrancia a los dos extorsionistas”, señaló Téllez.

Ante las pruebas recopiladas por los investigadores del Gaula, los dos sujetos fueron enviados a la cárcel por el delito de extorsión.