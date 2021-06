Le robaron la bicicleta a Mike Romero, atleta paralímpico que acababa de ganar una competencia

Mike Romero, ciclista paralímpico de la Liga de Cundinamarca, fue víctima de los ladrones en Bogotá. Los delincuentes los abordaron, lo amenazaron con armas y lo agredieron al oponer resistencia.

“Yo llegaba de correr el Gran Fondo Nairo Quintana, competencia que gané en mi categoría, y a una cuadra de mi casa me topó a los tipos con anterioridad, dos de ellos se devuelven, me pegan con el arma de fuego en la boca, forcejeo con ellos, después me encañonan, llega otro tipo con arma blanca y ahí sí nada que hacer, mi vida vale más que la bicicleta”, dijo.

Mike Romero aseguró que el robo ocurrió también en medio de su preparación para los campeonatos nacionales de ruta y pista de paracycling.

“Estamos a un mes de la competencia y es un sabor amargo porque me dejaron sin mi herramienta de trabajo”, afirmó.

Mike Romero señaló que está haciendo una colecta virtual por Vaki y la difundió por sus redes sociales para conseguir una nueva bicicleta que le permita seguir conquistando metas.